Экономика

11:43 15.04.2020

Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

2 мин читать
Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Саудовская Аравия планирует разместить три транша евробондов в долларах - на 5,5, 10,5 и 40 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности - премия в 315 базисных пунктов к американским казначейским облигациям по 5,5-летнему траншу, 325 пунктов по 10,5-летнему и 5,15% годовых - по 40-летнему.

Организаторами выступают Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами - Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital. Книги заявок открыты, прайсинг ожидается в среду.

С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье.

В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций - на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша - $1 млрд (доходность - премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%. Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 35-летние долговые бумаги.

Организаторами январской сделки были Citi, Morgan Stanley (SPB: MS), Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan и NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, а в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.

Теги: #нефть #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 15.04.2020
Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

15:30 14.04.2020
Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

11:54 14.04.2020
Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

09:29 13.04.2020
Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

09:27 13.04.2020
США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

18:11 12.04.2020
ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

21:22 11.04.2020
Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

18:12 10.04.2020
Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

16:49 10.04.2020
Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

12:23 10.04.2020
У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

"ДТЭК" с 20 апреля выводит в простой "Павлоградуголь"

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК" в 2020г. допускает падение добычи угля до 30% - гендиректор

Рынки акций Европы перешли к снижению после пятидневного роста

Кабмин планирует утвердить критерии и условия определения госбанками мер по управлению NPL

Организаторы Каннского кинофестиваля рассматривают новые варианты его проведения из-за коронавируса

Инфляция во Франции в марте замедлилась до 0,8% - окончательные данные

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

ГФ поддерживает законопроект об ответственности за спекуляции на средствах защиты во время карантина

"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

"Астарта" завершила 2019г с чистой прибылью в EUR1,7 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА