Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Саудовская Аравия планирует разместить три транша евробондов в долларах - на 5,5, 10,5 и 40 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности - премия в 315 базисных пунктов к американским казначейским облигациям по 5,5-летнему траншу, 325 пунктов по 10,5-летнему и 5,15% годовых - по 40-летнему.

Организаторами выступают Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами - Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital. Книги заявок открыты, прайсинг ожидается в среду.

С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье.

В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций - на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша - $1 млрд (доходность - премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%. Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 35-летние долговые бумаги.

Организаторами январской сделки были Citi, Morgan Stanley (SPB: MS), Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan и NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, а в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.