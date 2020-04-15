Экономика

11:42 15.04.2020

Инфляция во Франции в марте замедлилась до 0,8% - окончательные данные

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Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,6% в феврале.

Предварительные данные оценивали мартовскую инфляцию на уровне 0,7%. Аналитики не ожидали пересмотра.

Относительно февраля цены выросли на 0,1%. Предварительные данные указывали на их сохранение на том же уровне.

Теги: #франция
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