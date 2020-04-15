Экономика

11:31 15.04.2020

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

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Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться, чтобы избежать значительных рисков их неэффективного расходования, сообщила пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на заявление председателя Валерия Пацкана.

"Сумма Фонда - почти 65 млрд грн. Решение о выделении средств из него, в случае необходимости с открытием новых бюджетных программ, включая трансферты местным бюджетам, принимается правительством по согласованию с бюджетным комитетом парламента. Средства - немалые и все они должны использоваться эффективно", - подчеркнул он.

"Безусловно, это позволит правительству оперативно принимать решения о перераспределении расходов и направлении их на борьбу с распространением эпидемии. Фактически, в рамках государственного бюджета создается отдельная государственная программа, которая дублирует ряд бюджетных программ, которые уже существуют. Поэтому, контроль над использованием средств должно быть как никогда придирчивым и жестким. И это - во избежание рисков неэффективного использования этих средств", - добавил Пацкан.

Он также отметил, что ситуация с неэффективным использованием средств Стабилизационного фонда (созданного в 2008 году в соответствии с законом "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины") не должна повторятся.

Теги: #коронавирус #фонд #счетная_палата
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