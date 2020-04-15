Экономика

11:01 15.04.2020

"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

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"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

АО "Укрзализныця", в связи со снижением интенсивности пассажирского движения в период карантина, активизировала ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре и подвижном составе пассажирских перевозок, сообщил в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек.

"В связи со снижением интенсивности пассажирского движения мы сконцентрировались на направлении ремонтных работ по нашей железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу пассажирских перевозок - проводим средние и капитальные ремонты пути, стрелочных переводов, контактной сети, пассажирских вагонов и т.д. ", - подчеркнул он.

Марчек также отметил, что карантин существеннее всего повлиял на сферу пассажирских перевозок.

"Сейчас большинство работников, задействованных в этом виде деятельности, находятся в режиме простоя. При этом важно отметить, что мы одна из немногих украинских компаний, которая при действующем Отраслевом соглашении производит оплату работникам, которые находятся в простое по расчету в 100% должностного оклада или тарифной ставки. Это одни из лучших условий в Украине", - отметил и.о. главы компании.

Он также подчеркнул, что в новых для компании сложных условиях правление "Укрзализныци" смогло добиться существенной экономии за счет принятия ряда управленческих решений по оптимизации и оперативному замораживанию части операций.

"Эти деньги пойдут, в том числе, и на обеспечение достойного уровня заработных плат наших сотрудников, даже в текущих условиях", - сообщил руководитель "Укрзализныци".

Марчек подчеркнул, что все грузовые подразделения компании работают в штатном режиме.

"Сохранение коллектива и стабильность деятельности компании - для нас приоритет", - заявил он.

По словам Желько Марчека, среди работающего персонала "Укрзализныця" внедряется комплексная программа мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и минимизации влияния карантина на деятельность компании.

Как сообщалось, Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение рекомендовать Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности и.о. председателя правления компании, а также решение о немедленном отстранении Желько Марчека от исполнения обязанностей члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Ранее профсоюз "Союз железнодорожников Украины" обвинил и.о. предправления "Укрзализныци" в нарушении Коллективного договора, Кодекса законов о труде, закона Украины "О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности", а также в приостановлении социальных выплат железнодорожникам в период карантина.

Теги: #марчек #желько_марчек #укрзализныця
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