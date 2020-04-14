Экономика

19:09 14.04.2020

ДТЭК пока сохраняет планы по добыче природного газа в 2020г на уровне 1,750 млрд куб. м

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ДТЭК пока сохраняет планы по добыче природного газа в 2020г на уровне 1,750 млрд куб. м

Энергохолдинг "ДТЭК" в настоящее время, несмотря на падение цен на природный газ, сохраняет планы по объему добычи в 2020 году на уровне 1,750 млрд куб. м, а также продолжает выполнять запланированную на этот год программу бурения новых скважин, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Мы не ожидаем резкого отката по цене на газ в ближайший год-два, перестраиваем свои инвестиционные планы исходя из того уровня, который зафиксирован сегодня. Пока мы не отказываемся от планов по объему добычи этого года – 1,750 млрд куб. м. Продолжаем программу бурения, которая была на этот год, и четыре скважины, я надеюсь, мы сможем завершить, что позволит нарастить объем добычи газа в следящем году. Это я говорю с позиции сегодняшнего дня, ситуация настолько быстро развивается, что эти планы могут быть пересмотрены через месяц-два", – сказал Тимченко в ходе пресс-брифинга во вторник.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа. Операционной компанией, отвечающей за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК" является ООО "ДТЭК Нефтегаз" – крупнейший частный газодобытчик в Украине. В портфель его активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

Теги: #добыча #дтэк
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