ПриватБанк вернет комиссию за купленные на период карантина ж/д билеты

Государственный ПриватБанк (Киев) вернет комиссию клиентам за купленные на период карантина железнодорожные билеты в Приват24 и других сервисах банка, сообщила пресс-служба финучреждения во вторник.

"Клиенты Приват24 и онлайн-кассы bilet.pb.ua получат полное возмещение суммы комиссий по всем возвратам билетов на поезда с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года", – уточняется в сообщении.

Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в Приват24 или через СМС, после чего в течение трех рабочих дней сумма комиссии будет зачислена на карту.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.