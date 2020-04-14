Экономика

15:48 14.04.2020

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

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Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

Остатки на счетах населения в банковской системе в период с 1 марта по 10 апреля в гривне увеличились на 4% – до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% – до $9,8 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook во вторник.

"Есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса. Спасибо, что доверяете банковской системе", – написал регулятор.

Как сообщалось, за март гривневые средства населения в банках сократились на 0,8% – до 327 млрд грн, в инвалюте – на 0,2%, до $9,99 млрд.

Теги: #депозиты #нбу
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