Экономика

15:38 14.04.2020

МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

1 мин читать
МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021-м на 3,6%, говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном во вторник.

Согласно ему, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м, говорится в отчете.

“По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка”, - указывает МВФ.

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

Теги: #прогноз #украина #ввп #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 14.04.2020
МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

12:18 14.04.2020
Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

11:54 14.04.2020
В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

11:52 14.04.2020
На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

10:53 14.04.2020
В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

10:25 14.04.2020
Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

10:21 14.04.2020
В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

09:44 14.04.2020
В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

08:49 14.04.2020
Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

08:49 14.04.2020
Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ДТЭК" с 20 апреля выводит в простой "Павлоградуголь"

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК" с 20 апреля выводит в простой "Павлоградуголь"

"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правэкс Банк и Кредобанк ввели "кредитные каникулы" для физлиц

МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА