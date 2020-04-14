Экономика

15:30 14.04.2020

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

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Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник, инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 МСК составляет $31,49 за баррель, что на $0,25 (0,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,52 (2,32%) - до $21,89 за баррель.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в стране в мае сократится на 183 тыс. б/с, до 8,526 млн б/с с 8,709 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

Тем временем Институт международных финансов (IIF) прогнозирует, что средняя цена Brent в 2020 году составит $40 за баррель. При этом добыча в США сократится на 900 тыс. б/с, до 12,3 млн б/с. "Добыча нефти в США вероятно упадет в связи с тем, что нынешние цены ниже уровня окупаемости добычи сланцевой нефти ($45 за баррель), - отмечают в IIF. - Многие американские компании в последние недели сократили планы по расходам и бурению, что естественно приведет к сокращению добычи в 2020 и 2021 гг."

IIF ожидает, что спрос на нефть скорее всего начнет восстанавливаться в третьем и четвертом кварталах текущего года. В среднем в 2020 году потребление снизится на 8 млн б/с. "К понижательным рискам для нефтяных цен относится слабое соблюдение сделки ОПЕК+ и медленное восстановление спроса во втором полугодии", - отмечают в IIF.

Трейдеры также оценивают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились.

Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то же время аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.

Теги: #нефть
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