Экономика

14:14 14.04.2020

ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

2 мин читать
ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

Киев Молл Менеджмент", управляющая компания одного из крупнейших в Киеве торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Ocean Plaza, решила продлить отмену начисления арендных платежей, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей неработающим арендаторам до завершения официального карантина в Украине.

"В этот непростой для всех нас период управляющей компанией ООО "Киев Молл Менеджмент" принято решение об отмене начислений (ФАП, opeх, маркетинг) арендаторам Ocean Plaza, которые закрыты в период карантина с 1 апреля до даты официального окончания карантина (пока это 24 апреля 2020 года)", - сообщила коммерческий директор Ocean Plaza Дарья Завадская.

Решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период продолжают хозяйственную деятельность в штатном режиме или в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ: продуктовые магазины, хозяйственные магазины (отделы), аптеки, заведения общественного питания, химчистки и др.

Как сообщалось, ранее "Киев Молл Менеджмент" приняла решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 по 31 марта 2020 года для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые в связи с введением карантина закрыты.

ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году и собственником которого является Ocean Plaza Project (Кипр).

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza, и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).

Теги: #коронавирус #ocean_plaza
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 14.04.2020
Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

13:45 14.04.2020
В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

13:44 14.04.2020
Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

13:40 14.04.2020
МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

13:35 14.04.2020
Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

13:32 14.04.2020
Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

13:19 14.04.2020
На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

13:13 14.04.2020
Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

12:51 14.04.2020
За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

12:32 14.04.2020
Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Государственная поддержка для аграриев на 2020 сохранена в полном объеме – замминистра экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

Кабмин выделил почти 150 млн грн из Резервного фонда, почти треть – на зоны отчуждения ЧАЭС

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА