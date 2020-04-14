АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства обязательные для рассмотрения рекомендации, направленные на обеспечение конкурентной среды в ходе тендерных закупок топлива.

В комитете отмечают, что организаторы торгов по закупку топлива в тендерной документации зачастую выдвигают чрезмерные требования к их участникам, что приводит к ухудшению конкуренции.

Заказчик, в частности, указывает конкретного производителя топлива; требует наличие у участника собственных/арендованных АЗС или складов горюче-смазочных материалов, хотя заправка топливом может производиться через партнерские сети; указывает расстояние размещения АЗС, которое исключает конкуренцию между участниками торгов; требует наличие лицензии на розничную торговлю, тогда как при использовании талонов и топливных карт достаточно иметь лицензию на оптовую торговлю.

"Использование таких условий при формировании тендерной заявки становится причиной снижения конкуренции в ходе закупок, ограничения возможности участия в открытых торгах компаний, осуществляющих реализацию горючего, а также дискриминирует участников торгов", - отмечают в АМКУ.

В связи с этим комитет рекомендовал Минэкономики принять меры, направленные на совершенствование и разработку методических рекомендаций и разъяснений, на которые опираются субъекты хозяйствования при подготовке закупок, а также внести соответствующие изменения в типовую тендерную документацию.