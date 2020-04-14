МХП в 2019г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн.

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи во вторник, ее выручка в прошлом году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, что обусловлено ростом продажи курятины, растительного масла и полуфабрикатов, а также покупкой РР.

Экспортная выручка составила $1,19 млрд, что составляет 58% от общей выручки (в 2018 году – 60%). Экспортная выручка возросла на 28% по сравнению с 2018 годом за счет роста продаж зерна, растительного масла и продуктов мясопереработки.