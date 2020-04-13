В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разрабатывает пакет изменений в налоговое законодательство Украины, направленный на поддержку определенных отраслей экономики страны, сообщил глава комитета Данила Гетманцев.

"Кроме рассмотрения этого так называемого "антиколомойского закона" мы разрабатываем пакет изменений в наше налоговое законодательство, направленный на поддержку определенных отраслей экономики Украины", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине есть 17 базовых отраслей, среди которых металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, машиностроение, легкая промышленность и другие.

"И вот, встречаясь с каждой отраслью, мы разрабатываем те предложения, которые мы слышим от рынка, которые мы изучаем, и которые мы критически оцениваем. И на конец апреля мы планируем выйти уже с конкретными предложениями поддержки этих отраслей в их развитии", - добавил он.