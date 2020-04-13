Кабмин выделил ГСЧС 100 млн грн из Резервного фонда, почти половину – на зону отчуждения ЧАЭС

Кабинет министров Украины выделил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ЧС) 100 млн грн из Резервного фонда на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, соответствующее распоряжение №406 правительство приняло и опубликовало в понедельник.

"Правительство принимает дополнительные меры по ликвидации и предупреждению ЧС, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения", – говорится в сообщении Минэкоэнерго в понедельник.

Согласно ему, 44,9 млн грн будет направлено для осуществления мер, связанных с пожарами в зоне отчуждения.

Минэкоэнерго отмечает, что с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га, в частности, непрерывное тушение пожаров там продолжается с 4 апреля.

"По информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", – отмечает министерство.

В то же время оно подчеркивает, что по состоянию на середину дня радиационный фон по Киеву и Киевской области оставался в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений (Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).