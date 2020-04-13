Экономика

19:00 13.04.2020

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

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Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру", – цитирует пресс-служба Минфина его главу на сайте ведомства в понедельник.

Марченко также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый "банковский" законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Теги: #бюджет #марченко #минфин
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