Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Киевский апелляционный суд перенес на 11:30 15 апреля рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Согласно сообщению пресс-службы банка в понедельник, суд привлек к делу Кабинет министров в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

Как сообщалось, в понедельник Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение соответствующей апелляции, допустив к заседанию юристов ПриватБанка и представителей Министерства финансов.

Ранее, в начале марта, госисполнитель подал апелляционную жалобу на решение судьи Пидпалого относительно выплаты ПриватБанком Суркисам более $250 млн, не скоординировавшись с юрсоветниками банка. Министр юстиции Денис Малюська пояснял это тем, что советники банка стали инициаторами ходатайства, которое, по его словам, привело к указанному выше постановлению суда.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Вместе с тем адвокат Суркисов Виктор Боруха сообщил изданию "НВ.Бизнес", что на заседании в Киевском апелляционном суде 8 апреля слушались две апелляции: госисполнителя и ПриватБанка, - при этом представители Минфина и банка на него не явились "без уважительных причин, хотя были уведомлены о дате и времени".

Ранее, в феврале 2020 года судья Пидпалый обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Адвокат Суркисов отметил, что решение о разъяснении определения об обеспечении иска от 9 февраля 2017 года было принято Печерским райсудом Киева на основании заявления государственного исполнителя, о котором его просил сам ПриватБанк.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (…) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)" – отметил адвокат Суркисов.

Он также подчеркнул, что в декабре 2016 года Окружной суд Никосии (Кипр) в иске № 5880/16 удовлетворил заявление шести офшоров Суркисов и запретил ПриватБанку уменьшать, занижать, отчуждать, обнулять, переводить, обременять и видоизменять кредитные остатки на банковских счетах наших клиентов по состоянию на 16 декабря 2016 года (до процедуры bail-in), которое позже было оставлено без изменений апелляционным судом.

В свою очередь юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев в ходе онлайн-брифинга 13 апреля сообщил, что уголовное производство по делу в Кипре закрыли 4 марта.

Он отмечал, что ПриватБанк обратился за разъяснением, поскольку исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, поскольку банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Как сообщалось ранее, денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 27 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.