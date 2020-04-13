Экономика

18:15 13.04.2020

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

2 мин читать

Группа компаний "Трибо", крупный производитель фрикционных и тормозных изделий, не планирует останавливать инвестиционные программы в сложившихся на фоне распространения коронавируса условиях, намерена инвестировать EUR4 млн в новое производство ниппельных соединений для радиаторов отопления, сообщил владелец группы компаний Константин Ефименко.

"Мы не останавливаем инвестиционные программы, в этом году планируем запустить в Украине еще три новых производства, в частности производство ниппельных соединений для радиаторов отопления – это серьезная инвестиция в 4 млн евро, и таких инвестиций у нас много", - сообщил Ефименко в ходе вебинара в Facebook в понедельник.

При этом он добавил, что для реализации этих инвестпрограмм привлекаются работники "Трибо", которые временно высвободились в связи с падением производства на предприятиях на фоне распространения коронавируса.

"Людей, которые высвободились (в первую очередь Группы компаний "Трибо", потому что это производственный сегмент, он упал раньше), мы привлекли в наши инвестиционные программы. Если раньше нам коммуникационные, ремонтные работы, подключения делали сторонние организации, теперь мы это делаем собственными руками", - отметил он.

Ефименко отметил, что в настоящее время сложно сказать, какая ситуация сложится в мировом автопроме, которому поставляет свою продукцию "Трибо", однако считает, что автопром будет в числе следующих остановивших работу после таких сфер, как туризм, транспорт, сфера услуг.

"Сегодня все основные конвейеры остановили работу практически до конца апреля, например, Skoda и Volkswagen, которым мы поставляем продукцию - до 28 апреля. Остановлены заводы Renault, Mitsubishi, Nissan – до разных дат конца апреля. Что будет глобально в мировом автопром, не знает никто. Но автопром будет следующей отраслью, которая пострадает. И я уверен, что сейчас мы потеряем около 20% заказов, а в ближайшее время 40% заказов", - прогнозирует он.

В то же время, Ефименко считает, что сегодня "Трибо" гораздо лучше готова к кризисной ситуации, чем в 2008 году.

"В августе 2008 года мы утратили заказы втрое - тогда было сложнее, мы были хуже готовы, но это был хороший урок. Сегодня мы готовы лучше, поэтому задание удержать баланс, и главная задача – сбалансировать работу коллективов, удержать их, не остановить разработки, сохранить и удержать технологии и оборотный капитал, чтобы потом без долгов идти вперед", - отмечает собственник "Трибо".

Группа компаний "Трибо" – крупный в Восточной Европе производитель тормозных систем и фрикционных материалов. Главный офис компании расположен в г. Белая Церковь (Киевская обл.). Белоцерковский завод "Трибо" производит тормозные колодки, накладки сцепления, уплотнительные прокладочные материалы для авто- и сельхозтехники, буровых установок, железнодорожного транспорта.

Группа имеет бизнесы в Беларуси, Казахстане, Литве и Чехии.

Теги: #инвестиции #производство #трибо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 13.04.2020
Сумское НПО возобновляет серийное производство и поставку центрифуг после 4-летнего перерыва

Сумское НПО возобновляет серийное производство и поставку центрифуг после 4-летнего перерыва

22:24 08.04.2020
Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

22:44 07.04.2020
Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

01:09 04.04.2020
Украина договаривается о поставках аппаратов ИВЛ из-за рубежа, но и думает над возможностями собственного производства

Украина договаривается о поставках аппаратов ИВЛ из-за рубежа, но и думает над возможностями собственного производства

23:37 03.04.2020
Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

18:01 01.04.2020
Институт молекулярной биологии и генетики готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования

Институт молекулярной биологии и генетики готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования

23:56 31.03.2020
Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

20:06 30.03.2020
В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

16:40 23.03.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" из-за коронавируса останавливает ряд подразделений и сокращает производство

"ArcelorMittal Кривой Рог" из-за коронавируса останавливает ряд подразделений и сокращает производство

13:02 23.03.2020
Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Государственная поддержка для аграриев на 2020 сохранена в полном объеме – замминистра экономики

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Рада обновила госбюджет-2020 и увеличила его дефицит с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил ГСЧС 100 млн. грн на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

Обновленный госбджет-2020 предусматривает прямую поддержку МВФ - глава Минфина

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

Государственная поддержка для аграриев на 2020 сохранена в полном объеме – замминистра экономики

Nestlé в Украине предоставит 20 млн грн помощи медучреждениям и общинам

Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА