Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Группа компаний "Трибо", крупный производитель фрикционных и тормозных изделий, не планирует останавливать инвестиционные программы в сложившихся на фоне распространения коронавируса условиях, намерена инвестировать EUR4 млн в новое производство ниппельных соединений для радиаторов отопления, сообщил владелец группы компаний Константин Ефименко.

"Мы не останавливаем инвестиционные программы, в этом году планируем запустить в Украине еще три новых производства, в частности производство ниппельных соединений для радиаторов отопления – это серьезная инвестиция в 4 млн евро, и таких инвестиций у нас много", - сообщил Ефименко в ходе вебинара в Facebook в понедельник.

При этом он добавил, что для реализации этих инвестпрограмм привлекаются работники "Трибо", которые временно высвободились в связи с падением производства на предприятиях на фоне распространения коронавируса.

"Людей, которые высвободились (в первую очередь Группы компаний "Трибо", потому что это производственный сегмент, он упал раньше), мы привлекли в наши инвестиционные программы. Если раньше нам коммуникационные, ремонтные работы, подключения делали сторонние организации, теперь мы это делаем собственными руками", - отметил он.

Ефименко отметил, что в настоящее время сложно сказать, какая ситуация сложится в мировом автопроме, которому поставляет свою продукцию "Трибо", однако считает, что автопром будет в числе следующих остановивших работу после таких сфер, как туризм, транспорт, сфера услуг.

"Сегодня все основные конвейеры остановили работу практически до конца апреля, например, Skoda и Volkswagen, которым мы поставляем продукцию - до 28 апреля. Остановлены заводы Renault, Mitsubishi, Nissan – до разных дат конца апреля. Что будет глобально в мировом автопром, не знает никто. Но автопром будет следующей отраслью, которая пострадает. И я уверен, что сейчас мы потеряем около 20% заказов, а в ближайшее время 40% заказов", - прогнозирует он.

В то же время, Ефименко считает, что сегодня "Трибо" гораздо лучше готова к кризисной ситуации, чем в 2008 году.

"В августе 2008 года мы утратили заказы втрое - тогда было сложнее, мы были хуже готовы, но это был хороший урок. Сегодня мы готовы лучше, поэтому задание удержать баланс, и главная задача – сбалансировать работу коллективов, удержать их, не остановить разработки, сохранить и удержать технологии и оборотный капитал, чтобы потом без долгов идти вперед", - отмечает собственник "Трибо".

Группа компаний "Трибо" – крупный в Восточной Европе производитель тормозных систем и фрикционных материалов. Главный офис компании расположен в г. Белая Церковь (Киевская обл.). Белоцерковский завод "Трибо" производит тормозные колодки, накладки сцепления, уплотнительные прокладочные материалы для авто- и сельхозтехники, буровых установок, железнодорожного транспорта.

Группа имеет бизнесы в Беларуси, Казахстане, Литве и Чехии.