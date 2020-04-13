Экономика

18:04 13.04.2020

Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

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Украинцы в сезоне 2020 года переориентируются на внутренний туристический рынок – эксперты

В условиях ограничения международных путешествий туристические операторы и туристы в сезоне 2020 года будут ориентированы на внутренний туристический рынок Украины, считает председатель правления туристической ассоциации Одесской области Фазиль Аскеров.

"В первую очередь будут заняты отели самого высокого сегмента и низкого, но с хорошим сервисом. Самый низ заполнится людьми, которые хотят сократить сумму расходы. Они либо сократят время пребывания, либо выберут "звездочку" пониже. Верхний сегмент заполнится украинцами, которые традиционно отдыхают за границей, на островах, не имея возможности куда-то улететь", – сказал он в ходе онлайн-конференции "Сезон 2020 в условиях карантина" в пятницу.

По его словам, среди иностранных туристов в этом сезоне стоит рассчитывать лишь на гостей из Польши, Беларуси, Молдовы и других стран-соседей, поскольку задержки на нескольких границах могут стать важным критерием при выборе локации для отдыха.

Аскеров добавил, что гостиницы со своей стороны должны будут обеспечить надлежащую безопасность для клиентов: увеличить время завтраков, чтобы предотвратить очереди, увеличить количество персонала на шведских столах и расстояние между столиками в ресторанах.

Директор туристической компании Deinde Александр Алимов также сообщил, что на въездных туристов в этом сезоне в компании не рассчитывают.

"Что касается внутреннего туризма: конечно, придет турист, который собирался поехать за границу - он поедет по Украине, так как с границами не будет определенности", – пояснил он.

В условиях мирового кризиса и пандемии конкуренция на внутреннем рынке туризма повысится, что побудит туроператоров пересмотреть инструменты продаж считает директор компании Fly to Ukraine Евгений Пушенко.

По словам собственницы туркомпании Pan Ukraine Елены Шаповаловой, сезон 2020 года может открыть возможности для развития внутреннего туризма Украины, если туроператоры переориентируют корпоративных туристов на внутренний рынок.

"Мы планируем давать возможность нашим корпорантам, если не будут открыты европейские границы, куда они планировали лететь, предлагать им не отменять мероприятия, а проводить их внутри Украины", – рассказала Шаповалова, подчеркивая, что таким образом туроператоры смогут продлить туристический сезон.

Как сообщалось, украинские отельеры прогнозируют поздний старт летнего сезона в стране – не ранее июля.

Теги: #туризм #украинцы
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