Экономика

17:04 13.04.2020

Nestlé в Украине предоставит 20 млн грн помощи медучреждениям и общинам

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Nestlé в Украине предоставит 20 млн грн помощи медучреждениям и общинам

Nestlé в Украине выделит 20 млн грн на приобретение необходимого оборудования и защиты медицинским учреждениям, а также на продуктовые наборы для общин.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, первый шаг - передача 9 млн грн больницам во Львовской, Волынской, Харьковской и Киевской областях для оснащения их необходимым оборудованием: средствами индивидуальной защиты, антисептиками и приборами контроля за состоянием пациентов.

"Мы продолжим работу в этом направлении с учетом развития ситуации и будущих потребностей наших общин и медицинских учреждений страны", - заметили в компании.

Nestlé в Украине также помогает продуктами питания наиболее уязвимым и пострадавшим группам. С этой целью компания сотрудничает с органами местной власти и областными и районными учреждениями социальной защиты.

"Первые 700 продуктовых наборов от Nestle в Украине розданы в Волынской области среди пожилых людей и многодетных семей", - указали в компании.

Всего Nestlé в Украине планирует обеспечить едой, напитками и кормами для животных около 12 тыс. человек и семей.

Nestlé - одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 187 странах. Nestlé.имеет более 2 тыс. торговых марок. Nestlé предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для семей и домашних животных.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.

В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ", а с 2018 владеет 100% акций предприятия. В мае 2003 года в Киеве основано ООО "Нестле Украина". В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"). В 2010 году Nestlé S.A. приобрела ООО "Техноком", производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина". В 2012 году во Львове был создан Nestlé Business Service (NBS Europe), что является одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляет услуги по поддержке подразделений компании Nestlé в более чем 40 странах мира.

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

Теги: #nestlé #гумпомощь
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