Экономика

16:31 13.04.2020

Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

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Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о эффективном государственном управлении предполагает создание предпосылок для предотвращения коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти.

Также предполагается разработка нового трудового законодательства и формирование системы отношений между работником, работодателем и государством в условиях изменения системы в период постпандемии.

Программа предусматривает совершенствование системы государственного управления для эффективного использования ресурсов на содержание органов исполнительной власти и согласование стратегического и бюджетного планирования для сбалансированности бюджета и долговой безопасности.

Также предполагается обеспечение эффективного и прозрачного сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Кроме того, предусмотрено повышение эффективности в администрировании налогов, сборов и таможенных платежей, а также приведение налогового и таможенного законодательства к стандартам Е и внедрение международных стандартов прозрачности и обмена информацией.

Теги: #программа #коррупция #кабмин
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