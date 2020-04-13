Экономика

16:29 13.04.2020

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

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Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Учитывая волатильность на рынках капитала и после консультаций с первичными дилерами мы приняли решение о том, что аукционы по размещению ОВГЗ пока не проводятся", – прокомментировали в министерстве ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Минфин подчеркнул, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

"Ограничивая предложение на первичном рынке ОВГЗ, мы наблюдаем активизацию вторичного рынка государственных облигаций. В то же время, ширина спрэда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровнях", – отметили в министерстве.

Ведомство также указало, что поддерживает постоянный диалог с банками - первичными дилерами и внимательно следит за рыночными настроениями.

"Как только ситуация на рынке стабилизируется, Минфин возобновит первичное размещение ОВГЗ", – отмечается в комментарии, полученном агентством "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта. Две предыдущих недели ведомство также отказывалось от продажи любых облигаций.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-18% годовых, один-два года – чуть выше 18% с постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.

Теги: #овгз #минфин
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