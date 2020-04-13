Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Киевский апелляционный суд перенес на 11:30 15 апреля рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Согласно сообщению пресс-службы банка в понедельник, суд привлек к делу Кабинет министров в качестве третьего лица без самостоятельных требований.