Экономика

16:06 13.04.2020

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

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Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Киевский апелляционный суд перенес на 11:30 15 апреля рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Согласно сообщению пресс-службы банка в понедельник, суд привлек к делу Кабинет министров в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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