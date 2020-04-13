"Нова Пошта" запустила доставку продуктов из супермаркетов"Ашан"

Группа компаний "Нова Пошта" начала сотрудничество с международной торговой сетью "Ашан" в рамках расширения услуги доставки продуктов питания, сообщила группа в понедельник.

Согласно сообщению, расширенный ассортимент продовольственных товаров теперь доступен в собственном интернет-магазине компании "Ашана" и для доставки "Новой Поштой" в отделения, почтоматы, а также для адресной доставки. География охвата услуги - вся Украина.

"Мы рады иметь среди наших партнеров по доставке продуктов такую мощную и известную торговую сеть, как "Ашан". У них - большой выбор продуктов по конкурентным ценам и оперативная обработка заказов, у нас - развитая инфраструктура и широкие возможности доставки. Уверен, что благодаря коллаборации двух сильных игроков мы обеспечим украинцев всем необходимым для полноценного питания в условиях карантина", - прокомментировал запуск доставки из "Ашана" СЕО "Новой Пошты" Александр Бульба, слова которого приводятся в сообщении.

В компании "Ашан" отметили, что решение присоединиться к инициативам "Новой почты" было логичным шагом.

"Это далеко не первый наш совместный проект: мы давно сотрудничаем в рамках фулфилмента, доставки, выхода на маркетплейсы, начиная с Rozetka, магазина-склада и тому подобное. Сейчас объединяем наши возможности, чтобы как можно больше людей, не имеющих возможности совершать покупки в физических магазинах, смогли ощутить преимущества бесконтактной покупки продуктов через наш сайт", - пояснил директор по диджитализации "Ашан" Евгений Тришин.

В международной торговой сети подчеркнули, что запуск доставки не просто новый тренд, а необходимость, реализуемая ради безопасности клиентов.

Как сообщалось, ранее сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети.