Экономика

14:47 13.04.2020

Раде предложат на период карантина освободить водоканалы и тепловиков от начисления пени и штрафов поставщиков газа и э/э

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Раде предложат на период карантина освободить водоканалы и тепловиков от начисления пени и штрафов поставщиков газа и э/э

Верховной Раде Украины предложат освободить водоканалы и производителей тепловой энергии от начисления пени и штрафных санкций поставщиками электроэнергии и природного газа на период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Соответствующее дополнение бюджетный комитет внес в понедельник в заключительные положения обновленного проекта госбюджета-2020.

"Временно, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), освободить от начисления поставщиками электроэнергии и природного газа пени и штрафных санкций предприятия централизованного водоснабжения и водоотведения, а также производителей тепловой энергии независимо от формы собственности", - говорится в документе.

Теги: #карантин #пеня #рада #жку
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