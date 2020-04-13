Программа деятельности Кабмина предусматривает усиление национальной информационной безопасности
Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает обеспечение широких возможностей для создания культурного продукта, популяризацию культурного наследия, формирование украиноязычного культурно-информационного пространства и развитие кинематографа в Украине.
Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.
В частности, пункт программы о развитии культуры и защите информационного пространства предусматривает: обеспечение доступности культурных услуг, широких возможностей для создания качественного культурного и креативного продукта; защиту и популяризация культурного наследия и культурных ценностей; формирование целостного украиноязычного культурно-информационного пространства и развитие кинематографа.
Программа также предполагает развитие туристического потенциала, поощрение населения к внутреннему туризму и популяризацию Украины в мире.
Кроме того, программа предполагает защиту украинского информационного пространства, противодействие информационной агрессии, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.