Программа деятельности Кабмина предусматривает усиление национальной информационной безопасности

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает обеспечение широких возможностей для создания культурного продукта, популяризацию культурного наследия, формирование украиноязычного культурно-информационного пространства и развитие кинематографа в Украине.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о развитии культуры и защите информационного пространства предусматривает: обеспечение доступности культурных услуг, широких возможностей для создания качественного культурного и креативного продукта; защиту и популяризация культурного наследия и культурных ценностей; формирование целостного украиноязычного культурно-информационного пространства и развитие кинематографа.

Программа также предполагает развитие туристического потенциала, поощрение населения к внутреннему туризму и популяризацию Украины в мире.

Кроме того, программа предполагает защиту украинского информационного пространства, противодействие информационной агрессии, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.