Программа деятельности Кабмина предусматривает продолжение реализации "Новой украинской школы" и создание эффективной системы профориентации

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает продолжение реализации концепции "Новая украинская школа" и создание эффективной системы профориентации.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о повышении качества образования предусматривает: создание условий для качественного и доступного дошкольного образования; продолжение реализации концепции "Новая украинская школа" и создание эффективной системы профориентации; создание современной учебно-производственной инфраструктуры для учреждений профессионального образования и привлечение органов местного самоуправления и бизнеса к подготовке квалифицированных рабочих и специалистов.

Кроме того, программа предусматривает предоставление финансовой автономии заведениям высшего образования и изменение подходов к управлению ими, а также привлечение финансовой поддержки международных партнеров для реализации реформ в сфере высшего и профессионального образования.

Среди прочего, предусматривается реализация государственного финансирования высших учебных заведений на основе показателей их образовательной, научной и международной деятельности.