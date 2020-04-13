Экономика

14:08 13.04.2020

ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

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ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

Новый отчет Всемирного банка и ЕС по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности в Украине (ГРФП) за 2019 год, опубликованный в понедельник, засвидетельствовал прогресс, достигнутый Украиной в сфере управления государственными финансами.

"Оценка ГРФП за 2019 отмечает, что правительство Украины достигло прогресса в применении Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (МСБУГС). Согласно данным отчета, Правительством было усовершенствовано инструменты макроэкономического и бюджетного прогнозирования, а также повышено уровень прозрачности в сфере управления государственными финансами путем введения открытого портала с бюджетными данными и системы электронных закупок "ProZorro", - говорится в пресс-релизе, распространенном Представительством ЕС в Украине в понедельник.

Отмечается, что сравнение оценок ГРФП за 2019 и 2015 годы говорит о том, что много показателей и параметров улучшились, в частности те, которые касаются фискальной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и эффективного использования ресурсов для предоставления услуг. Однако некоторые показатели ухудшились с момента последней оценки ГРФП. Например, сокращено время на подготовку бюджета, сократилось количество внеконкурсных публичных закупок и уменьшилось количество аудитов фонда заработной платы по сравнению с предыдущими оценками ГРФП.

"Отчет демонстрирует готовность Украины к дальнейшему совершенствованию системы управления государственными финансами... ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в реформировании системы управления государственными финансами", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Оценка была выполнена Всемирным банком в рамках Программы ЕС по реформированию системы государственного управления и управления государственными финансами (EURoPAF) и в тесной координации с Министерством финансов Украины. Партнеры по развитию из Министерства финансов США и Швеции были в составе группы по выполнению оценки.

Отчет представляет современную диагностику эффективности управления государственными финансами на национальном уровне и отмечает изменения, произошедшие в нем после предварительной оценки ГРФП в 2015 году.

"Почему отчет по оценке ГРФП является важным для простых украинцев? Из-за того, что оценка позволяет определить, расходуются ли деньги налогоплательщиков там, где они наиболее необходимы. Это помогает понять, что нужно сделать, чтобы минимизировать риски нецелевого использования и коррупции в сфере государственных расходов", - отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Александр Кремер.

В Украине состоялась четвертая оценка ГРФП на национальном уровне. Предыдущие оценки ГРФП проводились в 2006, 2011 и 2015 годах: результаты предыдущей оценки легли в основу стратегии реформирования системы управления государственными финансами страны на 2017-2020 годы. Результаты же текущей оценки закладывают основу новой стратегии реформирования правительства Украины на 2021-2024 годы.

Теги: #ес #вб #маасикас #финансы #украина #управление
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