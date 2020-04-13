Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу и в целом доработанную версию поравок в бюджет-2020

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании в понедельник рекомендовал принять за основу и в целом доработанную версию поправок в государственный бюджет-2020, свидетельствуют материалы на парламентском сайте.

Согласно новой редакции поправок в госбюджет (законопроект №3279-д), доходы госбюджета предлагается снизить на 119,7 млрд грн по сравнению с действующим законом - до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду - до 855,4 млрд грн).

Расходы предлагается увеличить на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (по общему фонду – до 1,135 трл грн).

При этом предельный объем госдолга предлагается сократить с текущих 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.