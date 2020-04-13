Экономика

12:20 13.04.2020

Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

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Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

Юристы государственного ПриватБанка (Киев) и представители Министерства финансов допущены к проходящему в понедельник рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого, которым тот обязал ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов, сообщила пресс-служба банка.

По словам юридического советника ПриватБанка Андрей Пожидаев, произнесенным на онлайн-брифинге в понедельник, как ожидается, решение по этому делу суд вынесет в это день.

Как сообщалось, в начале марта госисполнитель подал апелляционную жалобу на решение судьи Пидпалого относительно выплаты ПриватБанком Суркисам более $250 млн, не скоординировавшись с юрсоветниками банка. Министр юстиции Денис Малюська пояснял это тем, что советники банка стали инициаторами ходатайства, что, по его словам, привело к указанному выше постановлению суда.

"С Минюстом общаемся исключительно путем обмена документами. Диалога нет", – отметил Пожидаев.

На рассмотрении апелляции 8 апреля, начавшегося вопреки уведомлению Минфина и ПриватБанка о его отмене, суд принял решение о переносе заседания на 11:30 13 апреля.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

В феврале судья Пидпалый обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 гг. разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Как сообщалось ранее, денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Кроме того, сторона Суркисов 13 апреля заявила, что на Кипре открыто уголовное производство в отношении ПриватБанка. В свою очередь представители банка сообщили, что это производство закрыто 4 марта.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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