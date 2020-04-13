Экономика

10:57 13.04.2020

Количество безработных выросло за неделю на 36 тыс. - Госслужба занятости

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Количество безработных выросло за неделю на 36 тыс. - Госслужба занятости

Количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. - до 387,5 тыс. лиц, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Государственной службы занятости в понедельник.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

Теги: #коронавирус #население #занятость #кадры
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