Экономика

22:33 11.04.2020

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

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Члены Африканской организации производителей нефти (APPO) обязались присоединиться к соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи.

"Страны-члены APPO, не участвовавшие в сделке ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти и скорректировать свою суточную добычу", - говорится в сообщении ОПЕК.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что не входящие в ОПЕК+ страны сократят нефтедобычу на 5 млн б/с, ОПЕК+ - на 10 млн б/с.

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Интерфакс-Украина
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