Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Члены Африканской организации производителей нефти (APPO) обязались присоединиться к соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи.

"Страны-члены APPO, не участвовавшие в сделке ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти и скорректировать свою суточную добычу", - говорится в сообщении ОПЕК.

"Детали этих корректировок добычи будут переданы в секретариат ОПЕК как можно скорее", - отмечается в релизе.