Экономика

23:15 10.04.2020

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

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"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечит продуктовыми наборами ветеранов производства в городах своего присутствия во время карантина в Украине - адресную помощь получат более двух тысяч человек в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском, Покровске и Новгородском.

Согласно пресс-релизу компании, на приобретение термопакетов с продуктами питания "Метинвест" выделил 1,2 млн грн.

При этом отмечается, что продукты предназначены для тех, кто особо нуждается в поддержке: одиноких людей старше семидесяти лет и людей с инвалидностью. Ветеранам не придется даже выходить из дома: наборы им доставят волонтеры из молодежных организаций "Метинвеста". Это позволит минимизировать их контакты с внешним миром и, как следствие, вероятность заразиться.

Каждому человеку домой принесут 30 термопакетов с полностью готовой едой, которую необходимо будет только разогреть. Это вакуумно запакованные продукты, которые не требуют времени на приготовление. В наборы входят различные сочетания всевозможных видов каш с мясом.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что в сложное для Украины время важно направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего.

"Позаботиться о ветеранах производства – идея наших сотрудников, которую мы с готовностью поддержали. Это часть нашей комплексной программы по борьбе с распространением коронавируса. Мы делаем и будем делать все, чтобы помощь была всесторонней: обеспечиваем больницы кислородом, закупаем экспресс-тесты и оборудование для медиков, защитные средства для правоохранителей", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

Ранее сообщалось, что акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов группы SCM для помощи Украине.

Фонд Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также средства индивидуальной защиты для украинских медиков.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #карантин #помощь #метинвест #украина
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