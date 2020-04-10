Экономика

20:00 10.04.2020

Шмыгаль провел учредительное заседание Совета по экономразвитию

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Шмыгаль провел учредительное заседание Совета по экономразвитию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 10 апреля провел первое учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины, сообщает "Урядовый портал".

В заседании также приняли участие представители Кабинета министров Украины, эксперты и предприниматели.

"Перед нами предстал ряд вызовов, которые вызвала эпидемия коронавируса и ее последствия. Это прежде всего касается экономики", - заявил Шмыгаль, открывая заседание.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня Совет уже имеет ряд наработок касательно экономической стратегии. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с Министерством социальной политики ведет работу над программами стимулирования развития бизнеса, поддержки малого предпринимательства, кредитных каникул и поддержки людей, которые в ней нуждаются.

"Цель нашего Совета - создание нескольких стратегий. Первая - это комплекс быстрых мер, которые правительство могло бы взять в работу как реакцию на пандемию. Вторая - те шаги, которые нам нужно ввести для стимулирования экономики. И третья - долгосрочная стратегия развития Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Совет принял решение собираться на регулярной основе.

Как сообщалось, Совет по вопросам экономического развития как временный консультативно-совещательный орган под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля был создан 8 апреля 2020 года.

Теги: #экономразвитие #кабмин
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