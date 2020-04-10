Экономика

18:33 10.04.2020

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

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НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует украинским банкам не повышать ставки по депозитам и взвешенно относиться к процентной политике, учитывая низкую инфляцию, говорится в сообщении регулятора в Facebook в пятницу.

"В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились - на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%)", – сообщил центробанк.

Регулятор подчеркнул, что держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно.

Соответствующая тема поднималась в ходе двух онлайн-встреч: сначала - правления регулятора с топ-менеджерами крупнейших банков страны, затем – с членами FLIFI (Форум ведущих международных финансовых учреждений), свидетельствует сообщение.

Теги: #нбу #банки #ставки
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