Экономика

18:29 10.04.2020

Почта США может понести убытки в $22 млрд из-за коронавируса

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Почта США может понести убытки в $22 млрд из-за коронавируса

Почтовая служба США столкнулась со стремительным падением объема почтовых отправлений и терпит дополнительные убытки в размере нескольких миллиардов долларов в связи с работой в период пандемии коронавируса.

"Мы находимся на критическом этапе существования почтовой службы", - сказала генеральный почтмейстер Меган Бреннан.

"В период, когда Америке необходима почтовая служба больше, чем когда-либо, причина, по которой мы так нужны, оказывает на нашу деятельность разрушительное давление", - отметила она.

Согласно прогнозу US Postal Service (USPS), убытки службы от продолжающихся операций в течение следующих 18 месяцев из-за пандемии составят $22 млрд. При этом, по словам Бреннан, в более долгосрочной перспективе они могут достигнуть $54 млрд, что поставит под угрозу способность к функционированию.

Служба обратилась за финансовой помощью к Конгрессу даже после того, как Минфин США предоставил ей кредит в размере $10 млрд и увеличил лимит ее ежегодных заимствований.

Совет управляющих USPS попросил Конгресс предоставить финансовую помощь в размере $25 млрд, грант на $25 млрд на модернизацию проектов и доступ к кредитам Минфина на сумму $25 млрд, пишет MarketWatch.

Теги: #сша #почта #коронавирус
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