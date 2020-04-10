Экономика

17:37 10.04.2020

Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

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Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

Украина завершила отопительный сезон 2019/2020 с рекордными за последние 30 лет запасами природного газа в ПХГ, которые по состоянию на 7 апреля составляли 15,8 млрд куб. м, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

За последние три десятилетия ближе всего к указанному показателю Украина также была по итогам отопительного сезона 2008/2009. Из него государство выходило с запасами в 15,4 млрд куб. м.

Показатель объема газа в ПХГ по итогам 2019/20 сезона превышает показатель предыдущего сезона на 45%, отмечают в НАК, при этом добавляя: в этом году погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай прекращения транзита в 2020 года. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", – приводятся в релизе слова председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболев.

Теги: #нафтогаз #запасы_газа #коболев #газ #пхг
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