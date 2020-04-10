Экономика

16:49 10.04.2020

Действующие карантинные ограничения могут стоить экономике 3-5% ВВП в месяц, поэтому карантин должен быть адаптивным – ЦЭС

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Действующие карантинные ограничения могут стоить экономике 3-5% ВВП в месяц, поэтому карантин должен быть адаптивным – ЦЭС

Карантинные ограничения, которые действуют в настоящее время (в частности, принудительное закрытие бизнесов, вынужденные отпуска людей и т.д.) могут стоить экономике Украины 3-5% ВВП за месяц карантина, считают в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

"Если вспышка COVID-19 зафиксирована на отдельной территории, то остальные территории страны не должны прекращать активность. Поэтому необходимо перейти от общенационального к адаптивному карантину",- отметили представители ЦЭС совместно с экс-замминистра здравоохранения Павлом Ковтонюком в ходе онлайн-брифинга в Киеве в пятницу.

Такой карантин предусматривает переход к трем режимам карантина, которые могут быть применены к отдельным территориям - желтый, красный и черный режимы. В зависимости от количества выявленных случаев и их характера - соответственно единичные завезенные случаи, кластеры или локальное распространение, которое невозможно отследить, должны применяться различные наборы мер, исключительно для определенной территории.

Принципы адаптивного карантина - минимально возможные ограничения, основанные на четкой оценке эпидемического состояния на отдельной территории (массовое тестирование), компенсация негативных последствий – как денежная, так и организационная, распространение жестких санитарных норм на все сферы общественной жизни и широкое и честное информирование граждан.

Специалисты отмечают: "чтобы перейти к адаптивному карантину и локальным ограничениям, необходимо сконцентрировать аппараты ИВЛ и специалистов в областных центрах и крупных городах, создать мобильный резерв оборудования и специалистов для усиления регионов с самыми сильными вспышками, перенести основные нагрузки по тестированию на амбулаторный уровень".

В центре подчеркнули, что, в общем, государству нужно обеспечить четыре базовые вещи: мощную сеть тестирования, способную систему больниц, средства защиты для медицинских работников и других лиц, которые широко контактируют с людьми, стратегию информирования людей на территориях и в общенациональном измерении.

Исследование подготовлено в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.

Теги: #прогноз #ввп #цэс
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