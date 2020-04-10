"Нафтогаз Украины" имеет на счетах более $3 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах свыше $3 млрд, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" за предыдущий период (2019 год - ИФ) принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", - сказал он в ходе онлайн дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" в пятницу.

По его словам, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленной, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.