Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

Наблюдательный совет "Укрзализныци" (УЗ) поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке.

Решение о назначении должен утвердить Кабинет министров.

Юрик с июня 2019 года является членом правления УЗ, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 гг. Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 2 апреля отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.

Ранее профсоюз "Союз железнодорожников Украины" направил президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю ходатайство относительно разрыва договора с Марчеком в связи с нарушением им Коллективного договора, Кодекса законов о труде, а также закона Украины "О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности".