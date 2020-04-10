"Украэрорух" не поддерживает решение "Евроконтроля" об отсрочке платежей авиакомпаний

Украинский провайдер аэронавигационного обслуживания ("Украэрорух") не поддерживает решение Европейской организации по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") предоставить отсрочку платежей авиакомпаниям на 15 месяцев из-за отсутствия предложений со стороны европейского регулятора по механизму покрытия затрат на аэронавигационное обслуживание (АНО) в мае-августе 2020 года, заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Украэроруха".

"Евроконтроль" 7 апреля 2020 года принял решение, предусматривающее перенос сроков оплаты авиакомпаниями счетов за АНО, предоставленное в течение февраля-мая 2020 года, на середину 2021 года. При этом "Евроконтроль" решил привлечь кредитные средства, которые будут предоставлены провайдерам АНО в течение мая-августа этого года для покрытия расходов за предоставленные услуги.

Украина не был включена в перечень стран, аэронавигационные провайдеры которых получат такое кредитное финансирование со стороны "Евроконтроля", несмотря на то, что она является членом этой организации с 2004 года и платит ежегодные членские взносы, за счет которых финансируется бюджет "Евроконтроля".

По мнению "Украэроруха", поддержка ликвидности одних участников авиационного рынка за счет других помешает полноценному восстановлению отрасли.

На предприятии также подчеркнули, что решение о переносе сроков оплаты авиакомпаниями счетов АНО за февраль - май текущего года не поддержала треть стран - членов организации.

"Украинский провайдер не имеет финансовых возможностей отсрочки оплаты счетов за АНО для авиакомпаний, т.к. механизм покрытия таких расходов для предприятия со стороны европейского регулятора не был предложен", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в "Украэрорухе".

В "Украэрорухе" также сообщили, что Министерство инфраструктуры Украины как орган, который формирует государственную политику в области гражданской авиации, уже направило в "Евроконтроль" официальное письмо с позицией относительно потенциальных рисков для Украины в результате принятого решения и невозможности поддержать указанное предложение, поскольку плата за услуги по аэронавигационного АНО на маршруте, на подходе и в районе аэродрома используется для покрытия затрат на предоставление таких услуг.

"Как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания мы понимаем и разделяем трудности всего авиационного сообщества, однако считаем нецелесообразным решать вопросы ликвидности одних участников авиационного рынка за счет других. Для восстановления функционирования авиационной отрасли недостаточно отсрочить оплату за предоставленные услуги аэронавигационного провайдера - необходимы комплексные механизмы выхода из кризиса", - подчеркивают в "Украэрорухе".

При этом на предприятии подчеркивают, что национальный провайдер аэронавигационных услуг является основной частью критической авиационной инфраструктуры, которая не может быть остановлена даже на определенный кризисный период и должна продолжать свою работу, обеспечивая постоянное функционирование аэронавигационной инфраструктуры, в том числе в интересах безопасности и обороны государства.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.