Экономика

11:25 10.04.2020

monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

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monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

Виртуальный monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам на общую сумму 1,5 млрд грн, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в пятницу.

"Крутим руль в сторону заноса и увеличиваем кредитные лимиты, когда все их снижают. Сегодня "проливаем" около 1,5 млрд грн кредитных лимитов примерно 75 тыс. клиентов. С прогнозом утилизации ~600 млн грн", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что по состоянию на 6 апреля количество клиентов банка достигло 2,1 млн, из которых 14 тыс. - это дети. Кэшбэк "Карантин" за время акции получили 230 тыс. клиентов на сумму более 13,2 млн грн.

Как сообщалось, в четверг банк начал предзаказ на обслуживание счетов физических лиц предпринимателей. Гороховский сообщил, что за день количество заявок достигло 20 тысяч.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Теги: #monobank #кредит
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