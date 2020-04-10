Виртуальный monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам на общую сумму 1,5 млрд грн, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в пятницу.

"Крутим руль в сторону заноса и увеличиваем кредитные лимиты, когда все их снижают. Сегодня "проливаем" около 1,5 млрд грн кредитных лимитов примерно 75 тыс. клиентов. С прогнозом утилизации ~600 млн грн", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что по состоянию на 6 апреля количество клиентов банка достигло 2,1 млн, из которых 14 тыс. - это дети. Кэшбэк "Карантин" за время акции получили 230 тыс. клиентов на сумму более 13,2 млн грн.

Как сообщалось, в четверг банк начал предзаказ на обслуживание счетов физических лиц предпринимателей. Гороховский сообщил, что за день количество заявок достигло 20 тысяч.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.