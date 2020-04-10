Экономика

11:15 10.04.2020

"Укрпошта" подписала договор с ТД "Укрлада" на закупку 500 машин Fiat для передвижных отделений за EUR8,4 млн

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"Укрпошта" подписала договор с ТД "Укрлада" на закупку 500 машин Fiat для передвижных отделений за EUR8,4 млн

АО "Укрпошта" подписала финлизинговые договора на покупку 500 автомобилей Fiat у ООО "Торговый Дом "Укрлада" для реализации проекта "Передвижные отделения".

Подписание договоров состоялось в онлайн-режиме с участием гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, директора "Укрлады" Анны Белозеровой и председателя правления банка ПУМБ Сергея Черненко на странице Смелянского в Facebook в пятницу.

"Это первый большой шаг, но мы надеемся, что пройдет еще два таких тендера и мы покроем всю Украину в течение следующего года. А эти автомобили смогут полностью покрыть пять областей, начиная с Киевской области", - прокомментировал сделку глава "Укрпошты".

Он отметил, что авто будут куплены в лизинг по соглашению с банком ПУМБ.

"Соглашение предусматривает сотрудничество на протяжении трех лет. Процентная ставка – 6% в евро. Уже со следующей недели мы готовы начать финансирование этого объекта", - пояснил условия лизинга Черненко.

По словам Белозеровой, поставка авто будет разделена на четыре этапа. Первые автомобили будут переданы "Укрпоште" в июле и августе - по 100 машин. В сентябре и октябре – по 150.

Согласно информации на ProZorro, в тендере на закупку 500 легковых авто для организации передвижных отделений приняли участие ООО "Арма Моторс", "Торговый Дом "Укрлада", ООО "Европа Плюс" и ООО "Види Авеню". Победителем была признана "Укрлада", предложившая стоимость лота в EUR8,445 млн, что ниже ожидаемой стоимости закупки на 5,11%.

Как сообщалось, в феврале 2020 года "Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи. Ожидаемая стоимость закупки составляла EUR 8,9 млн.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта
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