Экономика

11:11 10.04.2020

Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

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Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле повысило прогноз производства пшеницы в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 171 тыс. тонн по сравнению с прогнозом в марте – до 29,171 млн тонн, тогда как экспорта оставил без изменений на уровне 20,5 млн тонн.

Согласно мартовскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз производства кукурузы в Украине улучшен на 87 тыс. тонн – до 35,887 млн тонн, экспорт без изменений – 32 млн тонн.

Минсельхоз США также повысил в апреле прогноз производства украинского ячменя на 28 тыс. тонн – 9,528 млн тонн, экспорт без изменений – 4,7 млн тонн.

USDA прогнозирует в целом рост урожая зерновых в 2019/20 МГ в Украине на 286 тыс. тонн – до 75,72 млн тонн, экспорт без изменений 57,34 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ. По состоянию на 8 апреля Украина экспортировала 47,04 млн тонн, что на 8,27 млн тонн больше показателя за аналогичную дату прошлого МГ.

Теги: #минсельхоз_сша #прогноз #зерновые
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