Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" согласовал продление до 1 августа 2020 года выполнение с НАК "Нафтогаз Украины" договора купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет компании принял на заседании 9 апреля.

"Дано согласие на заключение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" дополнительного соглашения к договору от 14.03.2020 №14/43/20, которое меняет условия договора в части продления сроков выполнения условий договора до 1 августа 2020 года, и вносит дополнения в договор от 14.03.2020 №14/43/20 об отказе "Укрнафты" до момента выполнения условий этого договора от своего права отказа от договора, предусмотренного договором №1 купли-продажи (поставки) природного газа от 31.01.2020 года", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие все 11 членов совета, решение поддержали шесть, воздержались – двое. Еще трое в лице Юрия Витренко, Ярослава Теклюка и Полины Загнитко не приняли участия в голосовании как представители являющегося стороной договора "Нафтогаза".

Как сообщалось, в феврале 2019 года "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства за возложение на нее спецобязательств за продажу газа населению и ТКЭ. В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты 2,06 млрд куб. м из ПХГ, а также еще 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей и будущей добычи.

31 января 2020 года между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО "Укртрансгаз".

Исполнительный директор НАК Витренко пояснял, что "Нафтогаз" планирует получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации по ПСО, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд куб. м в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать "Нафтогазу" в последующие периоды. В свою очередь, "Укрнафта" направит все эти средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", то этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – отмечал Витренко.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.