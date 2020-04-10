Экономика

10:36 10.04.2020

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

2 мин читать
Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 4% - до 481,846 млрд грн.

Центробанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте выросли на 4% - до 389,147 млрд грн.

Депозитный портфель банков вырос на 2,4% - до 1 трлн 125,593 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте уменьшился на 3,6% - до 635,231 млрд грн, тогда как в иностранной валюте увеличился на 11,3% - до 490,362 млрд грн.

Кредитный портфель банков в марте вырос на 6,9% - до 1 трлн 34,414 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте вырос на 3,2% - до 624,472 млрд грн, в инвалюте - на 13%, до 409,941 млрд грн.

Чистые международные резервы за минувший месяц сократились на 9,5% - до $16,039 млрд.

Как сообщалось, в феврале 2020 года денежная масса выросла на 0,8%, а денежная база сократилась на 1,4%, в том числе М0 увеличился на 1,1%. По депозитному портфелю динамика была обратной – в нацвалюте он вырос на 1,5%, в инвалюте сократился на 0,5%. Кроме того, в феврале кредитный портфель банков в гривне увеличился на 0,4%, а в инвалюте – снизился на 2,4%.

Теги: #нбу #денежная_масса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 09.04.2020
Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

17:33 09.04.2020
Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

17:30 09.04.2020
НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

19:25 08.04.2020
НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

19:20 08.04.2020
НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

20:02 07.04.2020
НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

17:51 07.04.2020
НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

14:34 07.04.2020
Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

19:24 06.04.2020
Банки должны подготовить ответ на коронавирусный стресс-сценарий

Банки должны подготовить ответ на коронавирусный стресс-сценарий

18:57 06.04.2020
НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

ВБ прогнозирует снижение ВВП Украины на 3,5% в 2020г

Рост неплатежей за электроэнергию грозит коллапсом в электроэнергетике и экономике в целом – "Донбассэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

"Укрпошта" подписала договор с ТД "Укрлада" на закупку 500 машин Fiat для передвижных отделений за EUR8,4 млн

Минсельхоз США незначительно увеличил прогноз производства зерновых в Украине в 2019/20 МГ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Berkshire Hathaway продала акции BNY Mellon на $30,9 млн, сократив долю до менее 10%

Visa и Mastercard могут повысить сборы по картам

Правительство Франции решило увеличить до 100 млрд евро пакет помощи предприятиям

Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

Нефть дорожает на ожидании сделки ОПЕК+, Brent торгуется около $33,7 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА