Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 4% - до 481,846 млрд грн.

Центробанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте выросли на 4% - до 389,147 млрд грн.

Депозитный портфель банков вырос на 2,4% - до 1 трлн 125,593 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте уменьшился на 3,6% - до 635,231 млрд грн, тогда как в иностранной валюте увеличился на 11,3% - до 490,362 млрд грн.

Кредитный портфель банков в марте вырос на 6,9% - до 1 трлн 34,414 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте вырос на 3,2% - до 624,472 млрд грн, в инвалюте - на 13%, до 409,941 млрд грн.

Чистые международные резервы за минувший месяц сократились на 9,5% - до $16,039 млрд.

Как сообщалось, в феврале 2020 года денежная масса выросла на 0,8%, а денежная база сократилась на 1,4%, в том числе М0 увеличился на 1,1%. По депозитному портфелю динамика была обратной – в нацвалюте он вырос на 1,5%, в инвалюте сократился на 0,5%. Кроме того, в феврале кредитный портфель банков в гривне увеличился на 0,4%, а в инвалюте – снизился на 2,4%.