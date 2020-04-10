Экономика

10:08 10.04.2020

Berkshire Hathaway продала акции BNY Mellon на $30,9 млн, сократив долю до менее 10%

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Berkshire Hathaway продала акции BNY Mellon на $30,9 млн, сократив долю до менее 10%

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета на этой неделе продала пакет акций Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стоимостью $30,9 млн.

В сообщении, направленном Berkshire Hathaway в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится, что компания продала 869,103 тыс. акций BNY Mellon 7 и 8 апреля.

В настоящее время инвесткомпания Баффета владеет 88,1 млн акций BNY Mellon, что составляет менее 10% бумаг банка. После уменьшения доли ниже этого порога у компании пропадает обязательство публиковать данные о сделках с акциями, помимо традиционных квартальных отчетов.

Акции BNY Mellon, одного из крупнейших в мире банков-кастодианов, подешевели на 26,2% с начала 2020 года. Для сравнения: S&P 500 упал за это же время на 13,6%.

Теги: #баффет #акции
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