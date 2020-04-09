Экономика

19:13 09.04.2020

Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

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Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

Производители фуа-гра во Франции выражают глубокую обеспокоенность в связи с резким сокращением продаж этого деликатесного продукта, сообщают французские СМИ.

По их словам, снижение продаж связано с действующими в стране ограничительными мерами, в частности, - с закрытием ресторанов и рынков.

Традиционно в канун Пасхи, которую в Европе в этом году будут отмечать 12 апреля, французы активно покупают фуа-гра, однако в этом году производители столкнулись с "очень сильным падением продаж", говорится в коммюнике Межотраслевого объединения производителей птицы для фуа-гра.

По его подсчетам, около 60% рынков сбыта подобной продукции в настоящее время закрыты. Кроме того, продажи фуа-гра в гипер- и супермаркетах на первой неделе апреля упали на 50%.

Примерно 90% производимого в мире фуа-гра приходится именно на Францию.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

По последним данным, во Франции с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано около 110 тыс. случаев заражения. Более 10 тыс. человек скончались, 21 тыс. выздоровели.

Теги: #коронавирус #франция #продажи
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