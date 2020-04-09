Экономика

18:35 09.04.2020

Нефть дорожает на ожидании сделки ОПЕК+, Brent торгуется около $33,7 за баррель

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Нефть дорожает на ожидании сделки ОПЕК+, Brent торгуется около $33,7 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на торгах в четверг на ожидании новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 в четверг составила $33,68 за баррель, что на $0,84 (2,56%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,76 (3,03%) - до $25,85 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки прибавляли порядка 7-8%.

Альянс ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн б/с, при том, что вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б/с, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Агентство Bloomberg отмечает, что ОПЕК+ еще дорабатывает соглашение, и цель может измениться. Dow Jones пишет, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн б/с, Саудовская Аравия - на 4 млн б/с, не указывая базу снижения.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил оптимизм в отношении переговоров ОПЕК+, сообщив, что он верит, что РФ и Саудовская Аравия смогут урегулировать спор по теме добычи нефти.

"Я настроен оптимистично... Считаю, что Россия и Саудовская Аравия смогут прийти к соглашению, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынках", - сказал Бруйетт в интервью CNBC.

Теги: #цены #нефть
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