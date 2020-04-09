Экономика

18:23 09.04.2020

ВБ прогнозирует снижение ВВП Украины на 3,5% в 2020г

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ВБ прогнозирует снижение ВВП Украины на 3,5% в 2020г

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% ВВП с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021-м, свидетельствует апрельский обзор ВБ.

Согласно обзору, ВБ также прогнозирует рост инфляции в этом году до 8,9%, тогда как дефицит бюджета составит 4,9%ВВП, дефицит текущего счета - 2,7% ВВП.

При этом уровень госдолга вырастет до 59% ВВП, тогда как в 2019-м этот показатель составил 51% ВВП.

Как указано в отчете, влияние кризиса на экономику в 2020 году зависит от продолжительности кризиса в сфере здравоохраннеия.

Теги: #вб #украина #ввп
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